Satellit zur Beobachtung von Weltraumwetter im All

SpaceX missglückte allerdings zum zweiten Mal der Versuch, eine Trägerrakete auf einer im Atlantik schwimmenden Plattform unbeschadet zu landen. Die stürmische See vor der Küste Floridas durchkreuzte das Unterfangen, wie das Unternehmen mitteilte. Die Rakete sei etwa zehn Meter vom Ziel entfernt "sanft" und "senkrecht" im Ozean versunken, erklärte SpaceX-Chef Elon Musk. Dies stimme ihn optimistisch, dass die Landung auf der Plattform bei gutem Wetter klappen könnte.

SpaceX arbeitet fieberhaft an einer Art Revolution der Raumfahrt. Bisher zerbersten die hunderte Millionen Dollar teuren Trägerraketen stets komplett und fallen als Schrott ins Meer, nachdem sie ihre Lasten im All ausgesetzt haben. Musks schweben dagegen wiederverwendbare Raketen vor, die eines Tages zwischen Erde und All hin und her pendeln könnten. Ein erster Landeversuch der "Falcon 9" war vor einem Monat gescheitert.