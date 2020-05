Satelliten werden zu Katastrophenhelfern

Nach Naturkatastrophen wie jüngst in Nepal können Satelliten Experten zufolge künftig schneller Daten liefern und die Hilfe vor Ort unterstützen. Künftig werde sich die Technik weiter verbessern, kündigte Helmut Staudenrausch vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt ( DLR) an.

"Wir stehen vor einer neuen Ära der Erdbeobachtung“, sagte Staudenrausch im Vorfeld des Internationalen Symposiums für Erdfernerkundung (ISRSE). Die Konferenz, zu der rund 750 Teilnehmer erwartet werden, beginnt am Montag in Berlin und endet am Freitag.

Nach dem Erdbeben Ende April in Nepal können sich Helfer dank mehrerer Satelliten ein Bild von verschütteten Orte, freien Straßen und möglichen Landeplätzen für Hubschrauber machen. Die aktuelle Technik ermöglicht es laut DLR, aus 800 Kilometern Entfernung noch Objekte zu erkennen, die kleiner als ein Meter sind.