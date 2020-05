Saturnsonde sendet Abschiedsfotos von Mond Hyperion

Der Mond ist vermutlich das Ergebnis einer heftigen Kollision, die vor langer Zeit ein größeres Objekt in Stücke geschlagen hat, erläuterte die Nasa. „Cassini“ hatte Hyperion am 31. Mai in 34 000 Kilometern Abstand passiert. Es war die letzte Begegnung der Raumsonde mit dem Mond. Sie wird im Laufe des Jahres zunächst noch weitere Saturntrabanten besuchen, bevor sie ihre Flugbahn ändert und zum Finale der Mission 2017 mehrfach zwischen Saturn und seinen Ringen hindurchtauchen soll.