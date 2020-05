Schrödinger-Katze als Quantenspeicher

Bei der "Schrödinger-Katze" handelt es sich um ein Gedankenexperiment des österreichischen Physikers Erwin Schrödinger (1887-1961), um den besonderen Quantenzustand der Überlagerung mit Hilfe eines makroskopischen Objekts - einer Katze - zu beschreiben. Die Überlagerung bei Schrödingers Katze besteht darin, dass man nicht weiß, ob sie lebendig oder tot ist. Ebenso wenig weiß man in dem Experiment der US- und Innsbrucker Physiker über das elektrische Feld der Photonen Bescheid, es zeigt gleichzeitig in zwei oder mehrere Richtungen.

Diese Schwebezustände zwischen zwei Möglichkeiten bilden das zentrale Element in einem künftigen Quantencomputer. Im Gegensatz zum Bit, der kleinsten Informationseinheit in der klassischen Informationstechnologie, die zwei Zustände (Ja/Nein oder 0/1) einnehmen kann, sollen beim Quantencomputer solche Quantenzustände als kleinste Einheit dienen, genannt Quantenbit (Qubit). Aufgrund dieser Überlagerung könnte man mit mehreren Qubits bestimmte Probleme wesentlich schneller lösen als in einem klassischen Computer.

Bei der Speicherung stellt allerdings die fragile Natur der Quanteninformation die Forscher vor Probleme. Photonen würden sich als Speicher gut eignen, da die Lichtteilchen nur sehr schwach mit ihrer Umgebung wechselwirken und die eingeschriebene Information deshalb geschützt ist.