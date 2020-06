Schrödingers Katze ist tot und lebendig

Ist " Schrödingers Katze" wirklich zugleich lebendig und tot, oder weiß man nur nicht genug über ihren Zustand? In Australien tätige österreichische Physiker haben in diesem alten Dilemma der Quantenmechanik nun wesentliche Fortschritte erzielt: sie zeigten, dass der reale Zustand der Katze tatsächlich ein Überlagerungszustand von lebendig und tot ist, berichten sie im Fachjournal "Nature Physics".

Die Wellenfunktion ist von zentraler Bedeutung in der Quantenmechanik. Sie erlaubt die extrem genaue Berechnung des Verhaltens von Quantenobjekten, beispielsweise Elektronen oder Lichtteilchen (Photonen). Doch dieses Verhalten mutet seltsam an: in der Quantenwelt können Teilchen an zwei Orten zur gleichen Zeit sein oder sich in anderen ihrer Eigenschaften überlagern - die Physiker sprechen von " Superposition".