Schwarzes Loch der Milchstraße expoldierte "erst kürzlich"

Geht es um die Geschichte von Sternen, Planeten, Exoplaneten oder Galaxien ist meist die Rede von Milliarden von Jahren. Im Gegensatz dazu ist die Explosion des supermassiven Schwarzen Lochs der Milchstraße gar nicht so lange her.

Vor etwa 3,5 Millionen Jahren soll das Schwarze Loch im Zentrum unserer Galaxie explodiert sein. Diese Explosion sei so stark gewesen sein, dass sie sogar noch in Nachbargalaxien spürbar war, schreiben Wissenschaftler in einer neuen Studie (.pdf).