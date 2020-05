Schweizer Forscher will globales Sensornetzwerk starten

Die "Nervousnet" genannte Plattform könne als "Informations-, Innovations- und Produktions-Ökosystem" ein Katalysator für exponentielles Wachstum von Neuentwicklungen sein, meint er. "Das planetare Nervensystem ist unter anderem ein Versuch, neue kreative Jobs in Zeiten zu schaffen, in denen die digitale Revolution wahrscheinlich 50 Prozent der klassischen Jobs in der Industrie und im Servicesektor eliminieren wird", erklärte der Forscher.

Helbing spricht bei der Konferenz "The Information Society at the Crossroads", die vom 3. bis 7. Juni an der Technischen Universität ( TU) Wien stattfindet und von der International Society for Information Studies (IS4IS) organisiert wird. Über 400 internationale Wissenschafter werden dabei diskutieren, welche gesellschaftlichen Folgewirkungen die Informationstechnologie haben wird.