Siri-Video zur Gedankensteuerung gefälscht?

Greg Courville von „Greg`s Lab“ erklärt auf seiner Website seine Anschuldigungen anhand von Bildmaterialien, die aus dem Video stammen. So sei etwa ein Kabel am Arduino-Board so angebracht, dass es gar nicht funktionieren könne. Außerdem sei die Spannung des EEG-Verstärkers nicht mit der des Arduino-Boards kompatibel.

Laut dem Physik-Studenten Courville sei es jedoch auch für Laien ersichtlich, dass das Video „fake“ sei. So würden beispielsweise die LED-Lichter nonstop im selben Muster blinken und damit nicht mit den Gehirnströmen interagieren.

Andere Unternehmen, wie etwa Emotiv, würden an einer derartigen Entwicklung bereits Jahre arbeiten und Millionen von Dollar an Forschungsgeldern verbrauchen, um ein Produkt fertig zu bekommen. „Project Black Mirror“ hingegen präsentierte die Lösung knapp eine Woche, nachdem diese als Forschungsgebiet angekündigt worden war. Courville rät dem Entwickler-Team, ihr Projekt als „Fake“ zu outen, bevor sie sich wegen Betrugs schuldig machen würden.