Smart Web Vienna: Tagung in Wien

Es gibt eine neue Generation von Produkten und Services, die intelligenter, effizienter und smarter als ihre Vorgängerlösungen sind. In einer Tagung wird am 24. Mai im Wiener MediaMarx erörtert, welche Zukunftsaussichten diese neuen Produkte, Dienste und Unternehmen haben, welche Akteure dahinter stehen und was das „Smart Web" für uns alle bringt.