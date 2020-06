Software soll Ärzten bei Diagnose helfen

An der TU Wien wird an Computer-Programmen, die Ärzten hilfreich zur Seite stehen sollen, gearbeitet. Denn diese können besser mit großen Datenmengen umgehen als Menschen. Das an der TU Wien entwickelte Programm "VisuExplore" stellt die Daten in einer Art und Weise dar, dass die Ärzte dadurch bessere Diagnosen stellen können.