Software sorgt für ganzheitliche Prozessoptimierung

Die Auffindung einer perfekten Lösung kann so nicht garantiert werden, die Erreichung praxistauglich guter Lösungen hingegen schon. “Oft gibt es auch mehrere suboptimale Lösungen innerhalb des Prozesses, von denen einige aber besser harmonieren. Wir suchen Gesamtlösungen, die auf dem Bestehenden aufbauen. Die erste Messlatte ist, besser als der jeweilige Status quo zu sein”, sagt der FH-Forscher, der auch Leiter des Masterstudiums Software Engineering in Hagenberg ist. Die evolutionären Algorithmen, die durch iterative Kreuzung und Mutation der Parameter nach den optimalen Konfigurationen für ein System suchen, sind dafür gut geeignet. “Oft sind die Prozesse schon recht gut, dann müssen wir sehen, dass wir die Grenze, an der das Optimierungspotenzial der Algorithmen gering wird, so weit wie möglich nach hinten verschieben”, sagt Affenzeller.

Das Potenzial für solche Optimierungen wächst mit immer leistungsfähigerer Hardware, da die Algorithmen sehr rechenintensiv sind. Der Bedarf steigt ebenfalls, da mit der anzunehmenden Menge an Sensorinformationen, die in modernen Produktionsprozessen anfällt, auch das Potenzial größer wird. “Da sind wir sicher Teil des Umstrukturierungsprozesses, den wir Industrie 4.0 nennen, wenn auch nur in den Teilgebieten Modellierung, Optimierung und Datenanalyse”, erklärt Affenzeller.