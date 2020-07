Solarflugzeug erreicht Ziel im Süden Marokkos

Der Schweizer Sonnenflieger „Solar Impulse" hat am Freitag sein Ziel in der südmarokkanischen Region Quarzazate erreicht. Damit hat die Maschine mit den ultralangen Tragflächen die schwierigste und letzte Etappe ihres ersten Interkontinentalfluges gemeistert. Das Flugzeug wird mit Sonnenenergie angetrieben.

Die Maschine war am frühen Donnerstag in der Hauptstadt Rabat gestartet und landete in der Nacht zum Freitag auf dem internationalen Flughafen von Quarzazate. Ein erster Versuch war in der vergangenen Woche wegen starken Gegenwinds und heftiger Turbulenzen gescheitert.

Die „Solar Impulse" benötigte für die 683 Kilometer lange Strecke 17 Stunden und 20 Minuten. Wegen des heißen Wüstenklimas, der häufigen Turbulenzen und des starken Windes war es für die Maschine die schwierigste Strecke des Fluges von Europa nach Afrika.