Sonnenflieger "Solar Impulse 2" überquert Pazifik

Als der sonnenbetriebene Einsitzer vom Boden abhob, brach das Team am Boden in Jubel aus. Die Organisatoren rechnen damit, dass Borschberg für die siebente und längste Etappe 130 Stunden brauchen wird. Borschberg (62) und der Luftfahrtpionier Bertrand Piccard wollen mit dem Projekt die Möglichkeiten der umweltfreundlichen Solarkraft aufzeigen. Auf den zwölf Etappen ihrer Weltreise wechseln sich die Piloten im Cockpit ab. Die nächste Etappe von Hawaii an die amerikanische Westküste soll dann Piccard übernehmen.

Das Projekt war mehr als zwölf Jahre geplant worden. Der Flug begann am 9. März in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die Maschine soll zum Ende hin auch den Atlantik überqueren. Angetrieben wird das nur 2,5 Tonnen schwere einsitzige Karbonfaser-Flugzeug von vier Elektromotoren. Mehr als 17.000 Solarzellen zapfen der Sonne die erforderliche Energie ab. Die Zellen sitzen auf den Flügeln mit einer Spannweite von 72 Metern - das ist mehr als bei einem Jumbojet. Gespeichert wird die Solarenergie in Lithium-Batterien.

Der sonnenbetriebene Einsitzer war Anfang März in Abu Dhabi gestartet. Über den Oman ging es weiter nach Indien, Myanmar und China, nach dem Flug über den Pazifik soll "Solar Impulse 2" die USA überqueren. In insgesamt zwölf Etappen wollen Borschberg und sein Landsmann Bertrand Piccard die Erde ganz ohne Treibstoff umrunden. Dabei wechseln sie einander am Steuerknüppel ab.