Sonniger Landeplatz auf dem Kometen für Rosettas Roboter

Viel Sonne, kaum Steilhänge - so sieht der Landeplatz für die europäische Kometenjäger-Mission "Rosetta" aus. Knapp sechs Wochen nach Ankunft der Raumsonde an ihrem zerfurchten Zielkometen haben Wissenschafter eine Stelle am "Kopf" des zweigeteilten Himmelskörpers für die Landung des Forschungsroboters "Philae" ausgesucht, wie die Europäische Weltraumagentur ESA am Montag in Paris mitteilte.

"Philae" soll am 11. November auf der Kometenoberfläche aufsetzen. Damit soll zum ersten Mal ein von Menschen geschaffenes Gerät auf einem Kometen landen. Die ESA-Sonde "Rosetta" mit dem Minilabor "Philae" an Bord hatte ihren Zielkometen 67P/Tschurjumov-Gerasimenko am 6. August nach zehnjähriger Reise durch das Sonnensystem erreicht. In den folgenden Wochen suchte sie mit ihren Instrumenten intensiv nach Landeplätzen.