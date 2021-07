SpaceX veröffentlicht 4K-Video der Raketenlandung im Meer

„Die erste Stufe ist gelandet und natürlich sind wir begeistert“, schrieb SpaceX-Chef Elon Musk auf Twitter. Er postete zunächst ein kurzes Video der Landung aus Sicht der Rakete auf Twitter. Seit einigen Stunden ist nun aber auch ein 4K-Video verfügbar, der die letzten Sekunden der Landung in superscharfer Zeitlupe zeigt.

Flug zur ISS und zurück

Die Rakete war planmäßig um 22.43 Uhr (MESZ) vom US-Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida abgehoben. Sie brachte die unbemannte Raumkapsel „Dragon“ ins All, die gut drei Tonnen Vorräte und Ausrüstung für die ISS geladen hat. Zur Ladung zählt auch eine aufblasbare Raumkammer, die die sechs Astronauten der ISS testen wollen. Die Raumkapsel selbst soll am Sonntag um 11.30 Uhr an der ISS andocken.

Ein noch größerer Erfolg als der Start der Rakete war aber ihre sichere Landung auf einer schwimmenden Plattform im Atlantik. Zweieinhalb Minuten nach Abtrennung der Raumkapsel begann die erste Stufe der Falcon 9, die sich zu diesem Moment in über hundert Kilometern Höhe befand, die Rückkehr auf die Erde, um weniger als zehn Minuten nach dem Start senkrecht auf der Plattform zu landen.