SpaceX veröffentlicht Video von geglückter Raketenlandung

Am 21. Dezember ist es US-Firma SpaceX erstmals gelungen eine Falcon-9-Trägerrakete nach ihrem Flug im All heil und aufrecht zum Startplatz auf der Erde zurückkehren zu lassen. Die erfolgreiche Landung ist ein wichtiger Schritt in Richtung wiederverwendbare Raketen.

Nun hat das Unternehmen ein ausführlicheres Video veröffentlicht, das den Raketenstart und vor allem die geglückte Landung zeigt.