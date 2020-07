Start von privatem Raumfrachter abgebrochen

Der erhoffte Start des ersten privaten Raumtransporters der Geschichte blieb am Samstag zunächst aus. Trotz des „Lift Off“-Signals hob die unbemannte „ Dragon“-Kapsel nicht ab. Nach ersten Informationen der US-Weltraumbehörde Nasa war der Druck in einem der Triebwerke zu hoch. Die Ingenieure werteten weitere Daten zunächst noch aus.

Die Kapsel sollte um 04.55 Uhr Ortszeit (10.55 Uhr MESZ) vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Staat Florida abfliegen. Sowohl der Träger, eine Falcon-9-Rakete, als auch „ Dragon“ wurden vom kalifornischen Unternehmen SpaceX entwickelt.

Nächster Startversuch am Dienstag

Am kommenden Dienstag soll es einen nächsten Startversuch geben - sofern das Wetter mitspielt. Bei ihrem Flug sollte „ Dragon“ über 500 Kilo Ladung zur Internationalen Weltraumstation ISS bringen, vor allem Lebensmittel. Auf dem Heimweg sollte sie Abfälle von dort mit auf die Erde bringen.

Die Nasa will „ Dragon“ künftig für Weltraumflüge zur ISS mieten.

Ursprünglich war der erste Testflug der Kapsel für vergangenen November geplant, er musste aber auch wegen technischer Probleme mehrfach verschoben werden.

Das Unternehmen SpaceX des Multimillionärs Elon Musk will „ Dragon“ so weiterentwicklen, dass damit bis Mitte 2015 Menschen ins All befördert werden können.