Stephen Hawking tritt beim Glastonbury-Festival auf

Starphysiker Stephen Hawking (73) plant einen Auftritt beim weltbekannten Glastonbury-Musikfestival in Südengland. Der an der Nervenkrankheit ALS erkrankte britische Wissenschafter werde einen Auftritt auf dem Kidz Field für die jungen Besucher bis zwölf Jahre haben, teilten die Organisatoren am Dienstag mit - mehr Infos gab es erst einmal nicht.

Das Festival findet vom 24. bis 28. Juni in der Grafschaft Somerset statt. Hawking hat ein Faible für Popkultur: Er trat auch schon in einer Episode von "Star Trek" auf und synchronisierte eine Zeichentrick-Version seiner selbst in der US-Serie " Die Simpsons". Zum diesjährigen Record Store Day veröffentlichte er die Single " Stephen Hawking Sings Monty Python ... Galaxy Song".