Tagbau am Meeresgrund steht vor der Tür

Die neuen Goldgräber haben es auf Metalle wie Kupfer, Nickel, Kobalt oder Mangan abgesehen. Diese liegen auf dem Meeresgrund in Form von etwa Manganknollen, Kobaltkrusten und Massivsulfiden. Die Experten der heuer veröffentlichten dritten „World Ocean Review“ warnen etwa, dass der Abbau von Manganknollen „einen erheblichen Eingriff in den Lebensraum Meer“ darstellt. Diese erdäpfelförmigen Gebilde mit bis zu 15 Zentimetern Durchmessern sollen mit Unterwassererntemaschinen aufgesagt werden. Dass dabei auch Lebewesen eingesaugt werden, ist nicht zu verhindern. Außerdem, so heißt es im Bericht, könnte der Lärm dieser Maschinen Wale und Delfine stören.

Massivsulfide wiederum - Schwefelverbindungen mit u.a. Silber und Gold - bilden sich rund um heiße Quellen mit ihren besonders produktiven und sensiblen Ökosystemen. Doch in diesem Fall, so Linwood Pendelton, gäbe es wenigstens eine umweltschonende Variante des Abbaus. „Wenn heiße Quellen erlöschen, suchen sich die Lebewesen ein anderes Habitat. Rund um inaktive Quellen kann man also mit einem kleinen ökologischen Fußabdruck großen mineralischen Wert gewinnen.“ Das einzige Problem dabei: „Solche erloschenen Quellen findet man nicht so leicht.“