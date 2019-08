"Technische Systeme reagieren manchmal undefiniert"

Deshalb macht das VISSE in enger Zusammenarbeit mit dem Masterstudium Safety and Systems Engineering die Systemsicherheit bei selbstfahrenden Schienenfahrzeugen zum Forschungsvorhaben. Dabei verfolgen die FH-Forscher einen völlig neuen Ansatz: den der inhärenten Systemsicherheit. Im Gegensatz zur funktionalen Systemsicherheit, bei der Sicherheitsmechanismen in das System hinzugefügt werden, geht es bei der inhärenten Systemsicherheit darum, den Faktor Sicherheit in jedes noch so kleine beteiligte Subsystem einzuplanen - von Anfang an. Einen ersten Schritt macht die FH mit einem Safety-Konzept für Nebenbahnen, die teilweise sogar nur eingleisig geführt werden, ähnlich der Nebenstrecke nach Kaltenleutgeben. Das dreijährige Forschungsprojekt „AuSoDoTS - Safety Konzept für autonome, schienengebundene, on-demand, open-track Systeme“ wird von der Stadt Wien, MA 23, gefördert.