Toshiba produziert junge, freundliche Roboterfrau

Der japanische Konzern steigt in das Geschäft mit menschenähnlichen Robotern ein. Auf der Elektronikmesse CEATEC präsentierte der Konzern den Prototypen einer Humanoiden, die nicht nur wie ein Mensch aussieht und sprechen kann, sondern Hände und Arme bewegt sowie die japanische Zeichensprache simulieren kann. Bis zu den Olympischen Spielen 2020 in Tokio will Toshiba die Humanoide als „intelligenten sozialen Roboter“ serienreif haben.