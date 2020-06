Toshiba züchtet pestizidfreies Gemüse

Nach Sony und Fujitsu (die futurezone berichtete) will offenbar auch der dritte große japanische Technologiekonzern Toshiba mit gesundem, keimfreiem Gemüse punkten. In einer umfunktionierten Fabrik wird Gemüse in einer sterilen Umgebung gezüchtet, womit kein Pestizid-Einsatz notwendig wird. Das Gemüse muss also vor dem Verzehr nicht einmal gewaschen werden.