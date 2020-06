Touch: Unser Verhältnis zur Technik wird intimer

Anfang Juni wurden bei der Konferenz Texture Matters in Wien das Verhältnis zwischen Sehen und Tasten und Zusammenhänge zwischen den auf Smartphones und Tablets allgegenwärtigen Touchscreens und dem Tastsinn erörtert. Zu Gast war unter anderem der US-Medienwissenschaftler David Parisi, der an einer Archäologie taktiler und haptischer Interfaces arbeitet. Die futurezone hat mit Parisi über Vibrationen am Smartphone und in Videospielen, taktile Empfindungen in der Mediennnuztung, das "Phantom Vibration Syndrom" und die Zurückhaltung der Pornoindustrie bei haptischen Interfaces gesprochen.