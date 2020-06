Trampender Roboter hitchBOT kehrt nach Bayern zurück

Am Sonntagvormittag war „ hitchBOT“, dessen Vorläufermodell im Sommer 2014 über 6000 Kilometer per Autostopp durch Kanada getrampt war, in Nürnberg, wie die interaktiven Karte auf der entsprechenden Internetseite zeigt. Enden soll die Tour am Sonntagabend mit einem Live-Auftritt in der Pro7-Sendung Galileo enden.