TU Forum: Was lernen wir aus Fukushima?

Durch das Unglück im japanischen Kernkraftwerk Fukushima ist die Atomenergie in den Brennpunkt der öffentlichen Diskussion zurückgekehrt. An der TU Wien werden dazu am 11. Mai Atom- und Energieexperten erklären, was genau in den Reaktoren passiert ist und die Auswirkungen der Katastrophe für Österreich erörtern.