TU Studie: Wiens Taxis könnten auch elektrisch fahren

Ein Umstieg wäre laut der Studie der Technischen Universität technisch machbar und würde große Mengen CO2 sparen. Aber auch in Sachen Wirtschaftlichkeit erweist sich die Variante mit Elektro-Antrieb konkurrenzfähig, heißt es in der am Mittwoch präsentierten Studie. Was jedoch noch fehlt, ist die Infrastruktur. Doch auch die Kosten dafür wären „überschaubar“, wird versichert.

Eines wird auch in der Studie nicht bestritten: Elektroautos sind relativ teuer. Allerdings sind sie im Betrieb günstiger. Am wirtschaftlichsten, so wird betont, seien somit Elektroautos, die intensiv genutzt werden - und zwar am besten auf vielen einzelnen kürzeren Strecken. Denn bei diesen müsste man die Fahrten nicht unterbrechen, um die Batterie aufzuladen.

Das alles entspricht dem Bewegungsprofil von Taxis. Die TU Wien hat aus diesem Grund gemeinsam mit dem Austrian Institute of Technology, der Wien Energie Stromnetz und dem Taxiunternehmen Taxi 31300 untersucht, ob sich eine Funktaxiflotte in Wien auf Elektrobetrieb umstellen lassen würde.