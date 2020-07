Umstrittene Vogelgrippe-Erkenntnisse publiziert

Neun Monate nach der Einreichung bei Nature steht Yoshihiro Kawaokas viel diskutiertes Vogelgrippe-Paper für jedermann auffindbar im Web. Die Forschungsergebnisse des Virologen von der University of Wisconsin-Madison haben auch nach monatelanger Diskussion nichts an Brisanz verloren. Der für Menschen oft tödliche, aber bisher kaum ansteckende Vogelgrippevirus H5N1 könnte sich innerhalb weniger Mutationen über Tröpfcheninfektion von Mensch zu Mensch ausbreiten. Unklar war bis zuletzt, wie weit die bisher entdeckten H5N1-Stränge davon entfernt sind. Der Forscher deutet nun an, dass bei einigen im Mittleren Osten gefundenen Strängen nur eine einzige Mutation genügen könnte, damit diese zwischen Menschen übertragbar würden.

Keine Zensur, keine beschränkte Veröffentlichung

Das US-Gremium für Biosicherheit ( NSABB) mischte sich im vergangenen November erstmals bei der Veröffentlichung zweier Grippeforschungspapers ein und riet von deren unzensierter Publikation ab. Begründung: die Arbeiten könnten unter anderem eine Art