Unheimlich vernetzt: Microsofts Wohnvisionen

Kinderzimmer

Mit dem Befehl, „Grace, Wake up Teenage Room" wird das Kinderzimmer der Tochter zum Leben erweckt. Das Licht geht an, die Musik aus der Playlist wird gestartet und die Wände von den Projektoren mit einer Videotapete im Skater-Look bestrahlt. In der Videotapete sind auch die Fotos von Freunden integriert und Ankündigungen für Veranstaltungen, die dem Interessensprofil entsprechen. Auch hier bietet sich wieder die Möglichkeit für Unternehmen gezielt Werbung zu platzieren.

Das Teenager-Thema kann per Sprachbefehl gewechselt werden. Der „Aquarium Mode" macht aus dem Zimmer eine Unterwasser-Welt. Sollte die Großmutter das Zimmer benutzen müssen, gibt es dafür den „Grandma Mode". Die Videotapete wird im Retro-Look an die Wand projiziert, mit Fotos der Familienangehörigen und aus der Vergangenheit der Oma.

Medienzimmer

Im Medienzimmer ist die Technik, abgesehen vom riesigen Flat-TV, auf Anhieb nicht sichtbar. Sitzt man auf dem Sofa, bemerkt man das große Display, das im gläsernen Couchtisch verbaut ist. Damit kann der Flat-TV bedient und etwa die Mediensammlung durchsucht werden.

Als Beispiel für die Integration der verschiedenen Geräte zieht Cluts ein Fotos eines Magazincovers, dass seine fiktive Frau mit ihrem Handy gemacht hat, von seinem Smartphone auf das Glastisch-Display. Das Cover des Magazins wird nach Inhalten, wie etwa dem Strichcode, dem Motiv und den Texten, gescannt. Jetzt kann man die Website der Zeitschrift aufsuchen, die Ausgabe als E-Paper kaufen oder ein Abo abschließen.

In der E-Paper-Ausgabe des Kunstmagazins ist das Geschäft abgebildet, in dem es die am Cover zu sehende Schnitzarbeit zu kaufen gibt. Das System hat das Bild und den Text gescannt. Tippt man es am Touchscreen des Glastisches an, wird eine Straßenansicht in Bing Maps geöffnet, die die Adresse zeigt. Dies soll zukünftig auch möglich sein, ohne, dass vorher Kameraautos in der Gegend unterwegs waren. Die „Point Cloud" soll Bilder von Flickr oder anderen öffentlich zugänglichen Fotoportalen zu Straßenansicht-Panoramen kombinieren.

In der Straßenansicht wittert Microsoft ebenfalls Möglichkeiten Geld zu verdienen. Unternehmen können dafür bezahlen, dass aus der Straßenansicht ihr Geschäft betreten werden kann. Damit das Ganze interaktiver wird, kann der Innenraum des Geschäfts in 3D erkunden werden – vorausgesetzt der Flat-TV ist 3D-tauglich, was er im Microsoft Home natürlich ist. In der Demonstration war es möglich, ähnlich einem Videospiel, durch das Geschäft zu gehen. „Das ist eines meiner Lieblingsfeatures: Man kann die Gegenstände hochheben und von allen Seiten betrachten. Versuchen sie das mal in einem richtigen Kunstgeschäft", sagt Cluts.

Die Steuerung im virtuellen Geschäft funktioniert über den Touchscreen im Tisch. Zukünftig könnte auch die Xbox-Bewegungssteuerung Kinect integriert werden, um mit Handbewegungen und Gesten durch die Räume zu navigieren oder Gegenstände zu betrachten. Hat man das Kunstobjekt ausführlich inspiziert, kann man es über den eingebundenen Webshop gleich kaufen. Eine Option, die das virtuelle 3D-Objekt als Vorlage nimmt und per 3D-Drucker ein Replik davon anfertigt, ist nicht vorgesehen.