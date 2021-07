Uni-Forscher bauen aus Pflanzen Gebäude

Forschungsfreaks erinnern sich: Vor mittlerweile zwei Jahrzehnten kam der deutsche Biologe Wilhelm Barthlott dem Geheimnis der Lotusblume – nicht umsonst das buddhistische Symbol der Reinheit – auf die Spur. An ihren Blättern haftet rein gar nichts, kein Schmutz, nicht einmal Superkleber, und auch Wasser perlt einfach ab. Schuld daran sind so genannte Nanopartikel – winzig kleine Noppen, die Wasser abweisen und die Blattoberfläche unter dem Mikroskop wie eine zerklüftete Landschaft ausschauen lassen.

In Sachen Nanomaterialien hat die Industrie die Forschungserkenntnisse über die Selbstreinigungskräfte der Natur längst ausgereizt. Nicht so bei GrAB („Growing As Building", „Wachsen wie Bauen"). Hier stehen die Projektleiterin Barbara Imhof vom Institut für Architektur der Universität für angewandte Kunst Wien und ihre Kollegin Petra Gruber doch erst ganz am Anfang ihrer Überlegungen.

Lebende Brücken

Barbara Imhof öffnet am Laptop das Bild von so genannten Living Bridges. „Lianen werden zusammen geflochten", erklärt sie. „Und so entstehen lebende Brücken. Die Forscherinnen wollen Dinge, die es bereits in der Natur gibt – sie nennen sie Rolemodels – genauer anschauen, daraus Ideen gewinnen und schließlich Konzepte entwickeln, die man in die Architektur integrieren kann.