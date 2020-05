Unterwasser-Roboter spürt Drogen in Schmugglerbooten auf

Ursprünglich wurde der Unterwasser-Roboter mit dem Gedanken entworfen, die Wassertanks von Nuklearreaktoren nach Rissen zu untersuchen. Jetzt haben die Forscher am MIT einen Prototypen des etwa Football-großen Roboters gezeigt, der zukünftig auch Drogen in Häfen aufspüren könnte.

Der Roboter ist an einer Seite abgeflacht, um sich unter Wasser an Oberflächen anliegend fortbewegen zu können. Während er so etwa einen Boots- oder Schiffsrumpf entlang gleitet, wird mit Ultraschall nach Hohlräumen gesucht. Ähnlich wie bei einem doppelten Boden bringen Schmuggler Stauräume am untergetauchten Teil des Rumpfes an, um so Drogen und andere verbotene Waren über die Grenze zu transportieren.