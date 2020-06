US-Sonde "New Horizons" in Pluto-Nähe eingetroffen

Nach fast neunjähriger Reise ist die US-Weltraumsonde "New Horizons" am Samstag in der Nähe des Zwergplaneten Pluto eingetroffen. Die Sonde sei aus ihrem batteriesparenden "Schlaf" geweckt worden, erklärte Projektleiterin Alice Bowman. Sie sei in gutem Zustand und bewege sich nun in mehr als vier Milliarden Kilometern Entfernung von der Erde.

Die eigentliche Erkundung Plutos aus rund 260 Millionen Kilometern Entfernung soll im Jänner beginnen. Im Juli dann wird "New Horizons" Pluto am nähesten kommen. Die NASA-Sonde soll Daten zur Beschaffenheit Plutos und seines größten Mondes Charon sammeln.