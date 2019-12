Video: Start der Blue-Origin-Rakete im Live-Stream verfolgen

Nach einer siebenmonatigen Pause will Blue Origin seine wiederverwertbare Rakete New Shepard zu einem Testflug ins All schicken und wieder sicher auf der Erde landen lassen. Der Start ist für 18:43 mitteleuropäischer Zeit angesetzt und kann im Live-Stream mitverfolgt werden. Es ist bereits der zweite Versuch, nachdem ein erster Starttermin von der Blue Origin West Station in Texas am Dienstag wegen Schlechtwetter verschoben werden musste.