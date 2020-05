Vortrag von Roger Penrose wird ins Web übertragen

Der britische Mathematiker und Physiker Sir Roger Penrose wird am Donnerstag (21. Mai, 16.55 Uhr) am Institute of Science and Technology (IST) Austria in Klosterneuburg einen Vortrag zum Thema „Before the Beginning and Beyond Eternity“ halten. Weil das Interesse an seiner Hypothese eines zyklischen Universums so groß und die Vorlesung völlig ausgebucht ist, bietet das IST Austria einen Live-Webcast.

2010 hat der emeritierte Professor für Mathematik an der Universität Oxford, der als einer der angesehensten Wissenschafter unserer Zeit gilt, seine „Conformal Cyclic Cosmology“-Hypothese aufgestellt und in dem Buch „Cycles of Time: an Extraordinary New View of the Universe“ (auf Deutsch: „Zyklen der Zeit“) veröffentlicht. Entgegen der bisherigen Annahme, dass sich das Universum nach dem Urknall bis zur Unendlichkeit immer weiter ausdehnt, geht Penrose von einem zyklischen Universum aus, in dem der Urknall nur den Übergang zwischen zwei „Äonen“ genannten kosmischen Zeitaltern bildet.