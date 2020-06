Wiener Forscher beweisen ungenaue Protein-Simulation

Die Wissenschafter um Antonija Kuzmanic und Bojan Zagrovic entwarfen dazu ein Protein am Computer, dessen einzelnen Atomen sie entweder mehr oder weniger Bewegungsfreiheit gewährten. Ebenfalls virtuell führten sie dann Röntgenkristallographien der verschieden dynamischen Strukturen durch. Danach fütterten sie gängige Computerprogramme zur Bestimmung der Struktur mit den Daten. Dieser experimentelle Aufbau erlaubte es den Forschern, Rückschlüsse darauf zu ziehen, ob und wie genau diese Analysemethoden tatsächlich Ergebnisse liefern, die mit der tatsächlichen Struktur übereinstimmen.

„Wir waren total überrascht, als wir festgestellt haben, dass die gängigen Programme zur Analyse röntgenkristallographischer Daten zur Strukturbestimmung von Proteinen die Dynamik innerhalb des Proteins - also wie stark jedes einzelne Atome in seiner Position herumwackeln kann - völlig unterschätzen. Unsere Daten zeigen, dass die Beweglichkeit der Atome bis zu sechsmal höher ist. Das ist, als ob man seinen Kopf plötzlich um 180 Grad drehen könnte, statt nur nach links oder rechts“, erklärt Kuzmanic in einer Aussendung.