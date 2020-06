Wiener Forscher: Untätige Jung-Gene gehen rasch verloren

Christian Schlötterer vom Institut für Populationsgenetik der Veterinärmedizinischen Universität Wien (Vetmeduni) untersuchte mit seinem Team bei Drosophila-Fliegen das Schicksal von neu entstandenen Genen, die jeweils nur in einzelnen Arten vorkommen, nicht aber bei ihren nahen Verwandten - die Wissenschafter sprechen von sogenannte Orphan-Genen. Sie fanden heraus, dass das Leben der jungen Gene oft nur kurz währt, und konnten verschiedene Umstände erkennen, die ihr Schicksal beeinflussen.

So ist die „Kindersterblichkeit“ bei den Junggenen vor allem am Anfang sehr hoch. Gerade die jüngsten Orphan-Gene verschwinden rasch wieder, während jene, die schon länger auf dem Erbgut währen, eher weiter bestehen können, so die Forscher in einer Aussendung der Vetmeduni. Sie zeigten auch, dass Junggene, die oft abgelesen werden, größere Chancen auf ein langes Leben haben als ihre weniger beachteten Altersgenossen.

Außerdem seien Gene, die in Männchen aktiver sind als in Weibchen, länger intakt. „Man glaubte bisher, dass Orphan-Gene bei Männchen stärker exprimiert (öfter abgelesen, Anm.) werden. Der Unterschied wird aber erst dadurch ausgeprägt, dass die in Männchen aktiveren Orphan-Gene eine höhere Überlebenswahrscheinlichkeit haben“, erklärte Schlötterer der APA.