Wieso es am 400 Grad heißem Merkur Eis gibt

Sauerstoff- und Wasserstoffatome

Die dort auffindbaren Mineralien bestehen aus der chemischen Gruppe OH- - auch Hydroxyl genannt. Dabei ist ein Wasserstoffatom an ein Sauerstoffatom gebunden. Ebenfalls auf der Oberfläche vorhanden sind Protone aus dem Solarwind. Warum sie auf der Merkur-Oberfläche herumschwirren liegt daran, dass das Magnetfeld zu schwach ist, um sie abzuwenden.

In Folge wandern sie über die Merkur-Oberfläche und setzen sich in die Erde und damit in die Hydroxygruppen fest. Die werden wiederum von der Sonnenenergie aktiviert. Die Folge: Sie prallen aufeinander, Wasser wird erzeugt.