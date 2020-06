Wissenschaftler entwickeln „unschlagbares“ Poker-Programm

Wie das US-Wissenschaftsmagazin „Science“ in seiner jüngsten Ausgabe berichtet, hat das Programm Abermilliarden von Händen durchgespielt und in einer Datenbank gespeichert. Die Studie wurde an der Universität Alberta in Kanada unter der Leitung von Michael Bowling angefertigt. Schon seit 2003 arbeite sein Team daran, den „perfekten Spieler“ zu entwickeln, sagte Bowling. „Einen Spieler, der gegen die derzeit besten Menschen nicht verliert, der gegen keine Strategie verliert.“ 2008 wurden dann ein Zwischenschritt erreicht - das Poker-Programm Polaris, das die besten Pokerfaces in der Regel besiegte. Seither wurde das Programm – das nun mehr Cepheus heißt - perfektioniert.