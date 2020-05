Wolken auf 40 Lichtjahre entferntem Exoplanet entdeckt

“Wir sind mit dieser Messung wirklich an die Grenzen dessen gegangen, was mit Hubble möglich ist”, sagt Laura Kreidberg, eine der Autorinnen der Studie über GJ 1214b, die in der neuesten Ausgabe des Fachjournals Nature veröffentlicht wird. “Dieser Fortschritt legt aber die Grundlagen, um andere Erden mit ähnlicher Technik zu charakterisieren.”

Astronomen sehen vor allem dem Nachfolger von Hubble, dem James Webb Space Telescope, freudig entgegen. “Die neuen Fähigkeiten dieses Teleskops werden uns erlauben, durch die Wolken auf Planeten wie jene von GJ 1214b zu blicken”, meint Kreidberg.