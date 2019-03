Call for Entry: So wird Ihre Kreativwirtschaftsgeschichte belohnt

Siegerfilm und Galadinner: Einreichungen im Rampenlicht

Die beste Einreichung wird von einer Jury aus Expertinnen und Experten gewählt und mit dem Hauptpreis eines professionellen Imagefilms belohnt: Dieser wird medial und über alle Kanäle der Kreativwirtschaft Austria gestreut, was nicht nur Anerkennung für den Wert der kreativen Leistung, sondern auch einen enormen Image- und Werbewert mit sich bringt.

Prämiert werden die besten Kreativwirtschaftsgeschichten am 21. November 2019 bei der Austriacus-Verleihung der WKÖ mit anschließendem Sieger-Dinner in der WKO Sky Lounge in Wien, wo die Sieger und Siegerinnen der ersten drei Plätze mit dem „Who is Who“ der (Werbe-)Wirtschaft auf Tuchfühlung gehen können. Darüber hinaus wird auch weiteren erfolgreichen Einreichungen eine Bühne geboten: Gute Kreativwirtschaftsgeschichten werden laufend auf der Website der Kreativwirtschaft Austria ins Rampenlicht gestellt – dem Schaufenster der Kreativen.