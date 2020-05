Viel zu testen beim neuen 2 TB-Receiver von TV-Sender Sky

Der Sky+ HD-Receiver verfügt über eine üppige 2-Terabyte-Festplatte, auf der bis zu 100 Filme in HD-Qualität Platz haben. Sendungen lassen sich damit bequem aufnehmen, anhalten oder zurückspulen. Ein Terabyte ist für das persönliche Aufnahme-Archiv des Sky-Nutzers reserviert. Die andere Hälfte ist für das On-Demand-Service Sky Anytime, über das über 400 aktuelle Filme, Serien, Dokus, Kinderprogramme und Sport in HD-Qualität abrufbar sind. Über Nacht werden zudem neue TV-Highlights auf die Festplatte geladen und sind dann sofort zum Anschauen verfügbar. Viele Serien, wie etwa Game of Thrones, Breaking Bad oder The Newsroom sind nur wenige Stunden nach der US-Erstausstrahlung über den Sky-Dienst verfügbar.