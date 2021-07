Sechsstellige Finanzspritze für Diagnosia

Das österreichische E-Health-Start-up Diagnosia schließt eine Finanzierungsrunde im hohen sechsstelligen Bereich ab und will in Deutschland Fuß fassen.

Das Start-up Diagnosia bietet Lösungen zur IT-gestützten Arzneimittelsicherheit und eine Arzneimittel-App an. Mehr als 40 Krankenhauskunden und 4000 Ärzte und Apotheker nutzen nach Angaben des Start-ups die Diagnosia-Lösungen bereits. Nun will das 2011 in Wien gegründete und vom Mediziner Lukas Zinnagl und dem Betriebswirt Michael Mikesch geführte junge Unternehmen nach Deutschland und in andere europäische Länder expandieren. Dabei soll ein Investment vom Risikokapitalgeber Speedinvest und GI Pharma im hohen sechsstelligen Bereich helfen, wie das Start-up am Montag mitteilte.