Social Media: "Es geht nicht nur um Likes"

"Wir glauben fest daran, dass sich die Kommunikation zwischen Kunden und Unternehmen in Zukunft in einem hohen Ausmaß über Social Media abspielen wird", sagt Marc Isop von Onlim. Das Ende vergangenen Jahres von Forschern des Instituts für Semantische Technologien an der Universität Innsbruck gegründete Start-up bietet eine Social Media Management-Lösung an, die Inhalte versteht und sich vor allem an Firmen richtet.

Onlim schlägt seinen Nutzern auf Basis semantischer Analysen vor, welche Inhalte sie über Online-Netzwerke verbreiten können. Dazu werden Facebook-Seiten und RSS-Feeds von Webseiten analysiert und auf für die Zielgruppe des jeweiligen Unternehmens relevante Themen durchsucht. Das Tool bereitet die Inhalte auf, die Nutzer können sie bearbeiten oder übernehmen und per Knopfdruck in ihren Netzwerken zugänglich machen.

Derzeit unterstützt Onlim die Social-Media-Kanäle Facebook, Twitter, LinkedIn, Xing, YouTube und Flickr. Weitere Netzwerke, darunter Pinterest, Google+ und Instagram, sollen schon bald folgen, sagt Isop, der bei dem Start-up für die Kundenbetreuung zuständig ist. Auch die Anbindung von Messaging-Diensten an das Tool sei geplant. Begonnen wird mit dem Facebook Messenger, der ab dem dritten Quartal über Onlim verfügbar sein soll.