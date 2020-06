Chinas Staatsmedien nutzen verbotenes Social Web aktiv

Ihren Namen will sie nicht nennen und den ihrer Firma auch nicht. Aus gutem Grund: Eigentlich dürfte es das, was die junge Journalistin in Peking macht, gar nicht geben. Denn in Chinas streng kontrolliertem Internet ist der Zugriff auf internationale soziale Netzwerke wie Facebook, Twitter und YouTube tabu.

Dennoch verbringt die Redakteurin ihre Arbeitstage online auf den eigentlich geblockten Seiten - dienstlich und als Angestellte eines Pekinger Staatsmediums. Es ist eine schwierige Gratwanderung für die Journalistin. "Viele Kollegen wissen nicht, was ich mache - und das ist auch besser so", sagt sie. Zwar will ihr Medium ein internationales Publikum erreichen, aber die Staatsreporter haben Angst vor einem Aufschrei in der chinesischen Öffentlichkeit. Denn wieso dürfen Staatsmedien fleißig twittern, wenn doch der Staat den Zugriff für fast 1,4 Milliarden Chinesen sperrt?