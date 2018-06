Impressum / Offenlegung

Medieninhaber/Hersteller bzw. Diensteanbieter:

Futurezone GmbH (FBN: 353153v; HG Wien), Internetdienste;

Berufsgruppe: Public-Relations-Berater

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: ATU 66008205

DVR-Nummer: 4008139

Anwendbare Vorschriften: Österr. Gewerbeordnung



Geschäftsführer:

Mag. Thomas Kralinger

Gesellschafter / Anteilsverhältnisse:

100% Telekurier Online Medien GmbH & Co KG

Gesellschafter:

1. Telekurier Online Medien GmbH: Komplementär (ohne Finanzbeteiligung) im Alleineigentum der Kurier Zeitungsverlag und Druckerei GmbH

2. Kurier Zeitungsverlag und Druckerei GmbH: Kommanditist (100%); Anteilsverhältnisse: 50,56% Printmedien Beteiligungsges.m.b.H. (deren Gesellschafter: zu 63,08% KURIER Beteiligungs AG (diese zu 82,06% im Eigentum der Medicur-Holding GmbH, Rest in Streubesitz) und zu 36,92% Medicur-Holding GmbH (Anteile: indirekt 100% Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien reg. Gen.m.b.H.) und 49,44% WAZ Ausland Holding GmbH, Essen (zu 100% im Eigentum der Jakob Funke Medien Beteiligungs GmbH & Co. KG, Essen (Anteile: je 16,67% Renate Schubries, Dr. Stephan J. Holthoff-Pförtner und Petra Grotkamp; 50% Brost Holding GmbH & Co KG (diese indirekt im Alleineigentum von Petra Grotkamp))); Inhaber (Alleingesellschafter) der Medienunternehmen Kurier Redaktionsges.m.b.H. & Co KG (redaktionelle Leistungen, Wien) und Profil Redaktion GmbH (Zeitschriftenverlag, Wien)

Unternehmensgegenstand und grundlegende Richtung:

FUTUREZONE.at versteht sich als Internet Portal für alle Österreicher und Internet-Nutzer des gesamten deutschsprachigen Raumes.

FUTUREZONE.at ist ein von Parteien und Interessensgruppen unabhängiger Beitrag zur demokratischen Meinungsbildung im Sinne einer umfassenden Informationsfreiheit auf der Basis der parlamentarischen Demokratie, des Rechtsstaates, einer jeden Extremismus ausschließenden freien Gesellschaftsordnung sowie der Sozialen Marktwirtschaft.

FUTUREZONE.at bündelt mediengerecht Infos über neueste Technologien und Business. Wirtschaftsberichte über Informationtechnologie-Firmen, Nachrichten von Technologiebörsen und über Betriebssysteme oder Themen wie Privacy, Datenschutz, freie Meinungsäußerung und andere im Informationszeitalter bedrohte Bürgerrechte werden auf FUTUREZONE.at behandelt.

Redaktion:

Claudia Zettel (Chefredakteurin), Thomas Prenner (stv. Chefredakteur), Verena Loidold (Assistenz)

Patrick Dax, Gregor Gruber, David Kotrba, Michael Leitner, Martin Stepanek, Barbara Wimmer, Markus Kessler, Florian Christof

Mitarbeiter/Autoren:

Florian Aigner, Madeleine Amberger, Peter Glaser, Christiana Schulzki-Haddouti, Amir Farouk

Sales:

Martina Zadina

erreichbar unter 05 9030 22211 oder martina.zadina@kurier.at

Weiteres:

FUTUREZONE.at ist Affiliate-Mitglied bei folgenden Programmen: Amazon, Apple iTunes

FUTUREZONE.at nutzt Google Analytics.

Standort/Kontakt:

Leopold-Ungar-Platz 1

1190 Wien, Österreich

E-Mail: redaktion@futurezone.at

Tel.: +43 5 9030 22822

Bankverbindung:

Kontonummer: 1-00 364 588, Bank: Raiffeisen Zentralbank Österreich AG BLZ: 31000,

BIC RZBAATWW

IBAN AT 053 1 00000 1 00 364588