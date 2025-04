Apple ist Elon Musk ein Dorn im Auge

Apple will Starlink nicht unbedingt am iPhone haben und macht in Sachen Satelliteninternet lieber eigene Sache.

Der Vorteil davon ist, dass auch Internetempfang in entlegenen Gegenden ermöglicht wird, in denen dies bisher nicht möglich war. Auch Notrufe werden mitunter so verschickt.

Mit Starlink hat Elon Musk den größten Anbieter für Satelliteninternet aufgebaut. In nur 5 Jahren hat das Unternehmen etwa 5.500 Satelliten ins All gebracht, die nun rund 130 Länder versorgen.

Apple setzt auf Globalstar

Um iPhone-Nutzern in entlegenen Gebieten Empfang zu ermöglichen, will Apple jedoch im Grunde eigene Wege ohne SpaceX und T-Mobile US gehen. Apple plant, 20 Prozent der Anteile an Globalstar zu kaufen.

Die iPhone-Notfall-SMS und iMessage funktionieren in entlegenen Gebieten bereits seit 2022 über Globalstar. In den vergangenen Jahren hat Apple bereits sehr viel Geld in den Satelliteninternetbetreiber investiert – 2024 sollen es mehr als eine Milliarde Dollar gewesen sein.

➤ Mehr lesen: iPhone 14: So realisiert Apple den Notruf per Satellit

Neue Satelliten

Globalstar möchte eine neue Konstellation aus 48 erdnahen Satelliten starten, um seine Dienste zu erweitern. Gegenüber der Federal Communications Commission argumentierte SpaceX jedoch, dass diese Funkfrequenzen in den Bändern 1,6 GHz und 2,4 GHz genutzt werden.

SpaceX fordert, dass diese Frequenzen nicht exklusiv für Globalstar reserviert werden, sondern für alle Betreiber zugänglich sein sollten. Außerdem sagt SpaceX, dass die Frequenzen, die Apples Notfallsignale übermitteln, ohnehin nicht ausgelastet seien. Globalstar hingegen argumentiert, dass eine allgemeine Öffnung der Frequenzen zu Störungen in seiner Konstellation führen würde.

Voneinander abhängig

Es ist jedoch gleichzeitig eine Illusion, dass Apple einen Alleingang ohne SpaceX machen kann. Denn SpaceX-Raketen haben bereits die Globalstar-Satelliten ins Orbit gebracht, von denen es derzeit mit 48 Satelliten wesentlich weniger gibt als bei SpaceX. In der Vergangenheit versuchte Apple auch schon, mit Boeing im Rahmen eines gemeinsamen Projektes zu kooperieren, aus dem jedoch nichts wurde.

Doch auch anderswo gibt es Streit zwischen Elon Musk und Apple. So streitet sich Tesla seit geraumer Zeit mit Apple um Fachkräfte, die an Software für Autos arbeiten.