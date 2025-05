iPhone 17 Air hat wohl nicht genug Akku, um über den Tag zu kommen

Apple soll Gerüchten zufolge allerdings schon an einer Lösung arbeiten: einer Hülle mit eingebauter Powerbank.

Die ultradünne Bauweise des kolportierten iPhone 17 Air dürfte seinen Tribut in Form verminderter Akkulaufzeit fordern. So soll es sogar schwierig sein, das Handy einen ganzen Tag lang zu verwenden, wie The Information schreibt.

➤ Mehr lesen: Superdünnes iPhone 17 wird ein Flop, sagt Apple-Experte Gurman

Mit einer Dicke von 5,5 Millimetern wird es das dünnste iPhone, das es je gegeben hat. Der Hauptkonkurrent dürfte das Samsung Galaxy S25 Edge werden, das 5,8 Millimeter dick sein soll.

Doch eingeschränkte Akkulaufzeit?

Frühere Gerüchte gingen davon aus, dass die Akkulaufzeit des schlanken Geräts etwa im Bereich der restlichen Modelle liegen würde. Möglich macht das ein energieeffizienteres Modem, eine Batterie mit hoher Energiedichte und etwas Platz, der für den Akku frei wird, weil man auf lediglich eine Kameralinse setzt. Wie The Information schreibt, dürfte das allerdings nicht der Fall sein.