Nächster Abgang: Apples Liquid-Glass-Designer verlässt das Unternehmen

04.12.2025

Der bisherige Head of User Interface Design Alan Dye wechselt zu Meta, wo er sich fortan um KI-Geräte kümmern soll.

Apples Liquid Glass zählt wohl zu den polarisierendsten Design-Entscheidungen des Jahres. Nach der Vorstellung im Juni gab es viel Lob und ebenso viel Kritik. Seit Oktober kann man den Look auf iPhones und iPads auch abdrehen. ➤ Mehr lesen: Apple lässt iPhone-Nutzer das Liquid-Glass-Design abdrehen Verantwortlich für Liquid Glass, sowie für die Software der Apple Watch und das Vision Pro Headset, war Alan Dye, der seit 2015 Head of User Interface Design bei Apple war. Er wurde nun von Meta abgeworben, wie Bloomberg berichtet. Der langjährige Apple-Designer Steve Lemay übernimmt Dyes Posten.

Pensionierungswelle im Apple-Management Dyes Abgang wird als großer Verlust für Apple gesehen und steht in einer Reihe mit weiteren größeren Personalveränderungen: COO Jeff Williams ging im November in Pension, KI-Chef John Giannandrea trat erst diese Woche von seinem Posten zurück. Nachdem sich viele weitere hochrangige Manager dem Pensionsalter nähern, könnten die Wechsel in der Führungsriege noch weitergehen. Auch um die Nachfolge von CEO Tim Cook gibt es viele Spekulationen. ➤ Mehr lesen: Tim Cooks Nachfolger: Wer ist eigentlich John Ternus? Smarte Brillen bei Meta Meta-Chef Mark Zuckerberg erklärte auf seinem Kurznachrichtendienst Threads, dass Dye ein neues Kreativstudio im Unternehmen leiten werde. Es soll Design, Mode und Technologie vereinen und sich um KI-Brillen und weitere Geräte kümmern.

