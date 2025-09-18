Meta veröffentlicht smarte Brille mit Display und Armband
Am Mittwoch präsentierte Mark Zuckerberg neue smarte Brillen aus dem Hause Meta. Sie tragen den Namen Meta Ray-Ban-Display, welcher auch die größte Besonderheit des Gadgets verrät:
Die Brillen sind mit einem kleinen Display ausgestattet, das Nutzerinnen und Nutzern Informationen im rechten Glas anzeigen kann. Bereits Anfang dieser Woche gab ein geleaktes Video des Konzerns einen Vorgeschmack auf das neue Produkt.
Fotos, Videos und ein neues Armband
Die Meta Ray-Ban-Display kann unter anderem Textnachrichten sowie Fotos und Videos einblenden. Das ins rechte Glas eingebaute Display hat eine Auflösung von 600 mal 600 Pixeln und verfügt über einen KI-Assistenten, der Audio und Video auswerten kann. Die daraus gewonnenen Informationen werden dann visuell auf dem Display angezeigt oder über die integrierten Lautsprecher zur Verfügung gestellt.
Zur Steuerung wurde ein Armband namens “Meta Neural Band” entwickelt, das wasserfest ist, kleinste Bewegungen erkennen kann und eine Batterielaufzeit von 18 Stunden aufweist. Meta-Chef Mark Zuckerberg demonstrierte bei der Vorstellung, wie er mit den Fingern Buchstaben auf einer Oberfläche schrieb. Mit Hilfe des Armbands wurden diese in Worte in einer Textnachricht umgewandelt.
Die Kosten liegen bei 799 Dollar
Die von Zuckerberg auf der Bühne der Konferenz Meta Connect getragene Brille ist etwas klobiger als herkömmliche Fassungen und fällt vor allem mit deutlich dickeren Bügeln auf. Meta nennt eine Laufzeit von bis zu 6 Stunden mit einer Batterieladung. Das Gerät kommt in den USA Ende September zum Preis ab 799 Dollar in den Handel. Die Brillen sollen in zwei Farben erhältlich sein: Sand und Schwarz.
Meta betrachtet Brillen mit Kameras, Mikrofonen, Lautsprechern - und nun auch Displays - schon seit Jahren als den besten Weg, um im Alltag mit Künstlicher Intelligenz zu interagieren. So könne die Software sehen, was die Nutzer sehen und bekomme dadurch Kontext, um wirklich nützlich zu sein.
Weitere Ankündigungen
Bei der Konferenz Meta Connect wurden auch weitere Neuerungen vorgestellt, wie 9to5Mac berichtet. Zum einen eine Ray-Ban-Meta der 2. Generation, die 3K-Videos aufzeichnen kann, eine Akkulaufzeit von 8 Stunden hat und bereits erhältlich ist. Sie kostet 329 US-Dollar.
Außerdem präsentierte Meta die auf Sport fokussierte Oakley Meta Vanguard, die 499 US-Dollar kostet. Sie ist mit einer 12-Megapixel-Weitwinkelkamera ausgestattet und soll ab 21. Oktober erhältlich sein.
Konkurrenz von Google - und vielleicht Apple?
Google zeigte Prototypen einer ähnlich funktionierenden Brille bei der hauseigenen Entwicklerkonferenz im Mai, es gibt aber keine Informationen dazu, wann sie auf den Markt kommen könnte. Apple arbeitet Medienberichten zufolge seit Jahren an einer solchen Technologie, brachte bisher aber nur ein Headset heraus, das die Umgebung mit Kameras erfassen und auf Bildschirmen vor den Augen zusammen mit zusätzlichen digitalen Inhalten wiedergeben kann.
Wie gut Metas Brille im Alltag funktioniert, ist bisher offen. Bei der Präsentation scheiterte Zuckerberg mehrfach mit Versuchen, auf der Display-Brille einen Videoanruf anzunehmen. Auch eine Live-Demonstration, bei der ein Koch sich von KI mit Hilfe einer der Meta-Brillen bei einem neuen Gericht anleiten lassen sollte, ging schief: Die Software ging munter zu nächsten Arbeitsschritten über, ohne die Ausführung der vorherigen abzuwarten.
