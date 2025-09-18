Meta veröffentlicht smarte Brille mit Display und Armband

18.09.2025

Die Brille namens Meta Ray-Ban Display kann unter anderem Textnachrichten sowie Fotos und Videos einblenden.

Am Mittwoch präsentierte Mark Zuckerberg neue smarte Brillen aus dem Hause Meta. Sie tragen den Namen Meta Ray-Ban-Display, welcher auch die größte Besonderheit des Gadgets verrät: Die Brillen sind mit einem kleinen Display ausgestattet, das Nutzerinnen und Nutzern Informationen im rechten Glas anzeigen kann. Bereits Anfang dieser Woche gab ein geleaktes Video des Konzerns einen Vorgeschmack auf das neue Produkt.

Fotos, Videos und ein neues Armband Die Meta Ray-Ban-Display kann unter anderem Textnachrichten sowie Fotos und Videos einblenden. Das ins rechte Glas eingebaute Display hat eine Auflösung von 600 mal 600 Pixeln und verfügt über einen KI-Assistenten, der Audio und Video auswerten kann. Die daraus gewonnenen Informationen werden dann visuell auf dem Display angezeigt oder über die integrierten Lautsprecher zur Verfügung gestellt.

Die Meta Ray-Ban Display und das Meta Neural Band © meta

Zur Steuerung wurde ein Armband namens “Meta Neural Band” entwickelt, das wasserfest ist, kleinste Bewegungen erkennen kann und eine Batterielaufzeit von 18 Stunden aufweist. Meta-Chef Mark Zuckerberg demonstrierte bei der Vorstellung, wie er mit den Fingern Buchstaben auf einer Oberfläche schrieb. Mit Hilfe des Armbands wurden diese in Worte in einer Textnachricht umgewandelt. ➤ Mehr lesen: Warum smarte Brillen jetzt wirklich vor dem Durchbruch stehen könnten

Die Kosten liegen bei 799 Dollar Die von Zuckerberg auf der Bühne der Konferenz Meta Connect getragene Brille ist etwas klobiger als herkömmliche Fassungen und fällt vor allem mit deutlich dickeren Bügeln auf. Meta nennt eine Laufzeit von bis zu 6 Stunden mit einer Batterieladung. Das Gerät kommt in den USA Ende September zum Preis ab 799 Dollar in den Handel. Die Brillen sollen in zwei Farben erhältlich sein: Sand und Schwarz. Meta betrachtet Brillen mit Kameras, Mikrofonen, Lautsprechern - und nun auch Displays - schon seit Jahren als den besten Weg, um im Alltag mit Künstlicher Intelligenz zu interagieren. So könne die Software sehen, was die Nutzer sehen und bekomme dadurch Kontext, um wirklich nützlich zu sein. ➤ Mehr lesen: Meta baut smarte Luxus-Brillen mit Display Weitere Ankündigungen Bei der Konferenz Meta Connect wurden auch weitere Neuerungen vorgestellt, wie 9to5Mac berichtet. Zum einen eine Ray-Ban-Meta der 2. Generation, die 3K-Videos aufzeichnen kann, eine Akkulaufzeit von 8 Stunden hat und bereits erhältlich ist. Sie kostet 329 US-Dollar.