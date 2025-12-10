Ikea verkauft LED-Leuchte mit Sensor um nur 2 Euro

Ikea bietet ab sofort eine günstige Schrankbeleuchtung mit Bewegungssensor an. Die kleine LED-Leuchte namens Gömpyssling ist batteriebetrieben und kostet im Zweierpack nur 4 Euro, also 2 Euro pro Leuchte.

Eine AA-Batterie reicht für den Betrieb, Ikea empfiehlt die hauseigene wiederaufladbare Ladda. Die im Durchmesser 7 Zentimeter große Leuchte produziert warmweißes Licht (2700 K). Bei 20 Lumen darf man nicht zu viel Leuchtkraft erwarten. Für ein Orientierungslicht im Abstellkammerl oder als Schrankbeleuchtung reicht es aber allemal.

Befestigung mit Klebe-Pad

Nachdem eine Bewegung erkannt wurde, leuchtet die LED für 10 Sekunden, bevor sie sich wieder automatisch ausschaltet. Der Sensor befindet sich dabei vorne an der kreisrunden Leuchte, das Licht wird nach hinten unten abgestrahlt. Um Gömpyssling etwa im Kleiderschrank zu befestigen, hat die Leuchte ein klebriges Gelpad auf der Oberseite.

Gömpyssling gehört zu der Produktkategorie, die bei einem Ikea-Besuch gerne einfach so mitgenommen wird und daher auch schon mal ausverkauft sein kann. Entsprechend sollte man vor der Fahrt zum schwedischen Möbelhaus checken, ob sie überhaupt lagernd ist. Im Ikea in der Shopping City Süd in Vösendorf wird sie laut Website gar nicht verkauft, in Wien, Graz, Klagenfurt und Salzburg ist sie aber zu haben.