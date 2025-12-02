120.000 Heim-Kameras gehackt, Videos auf Pornoseite hochgeladen

02.12.2025

Kriminelle in Südkorea verkauften hunderte intime Aufnahmen von nichtsahnenden Opfern, nun wurden sie gefasst.

In Südkorea sind illegale, versteckte Kameras ein so großes Problem, dass es sogar einen eigenen Begriff dafür gibt: Molka. Öffentliche Toilettenkabinen, Hotelzimmer und ähnliche Orte werden von Kriminellen gefilmt, die die meist weiblichen Opfer dann mit den Aufnahmen erpressen oder erniedrigen. Nun erschüttert ein neuer Kamera-Skandal das Land: Die südkoreanische Polizei hat 4 Personen festgenommen, die im Verdacht stehen, mehr als 120.000 private und geschäftlich genutzte Heim-Kameras gehackt zu haben. Teile des Videomaterials wurden auf einer chinesischen Pornoseite zum Verkauf angeboten, wie The Chosun berichtet.

Waxing-Studios und gynäkologische Klinik Derartige vernetzte Kameras werden zur Fernüberwachung von Räumen genutzt, z. B. um über einen Livestream Haustiere im Blick zu behalten. Laut The Chosun waren nicht nur Privathaushalte, sondern auch Bekleidungsgeschäfte, Waxing-Studios, Karaoke-Räume und sogar eine gynäkologische Klinik betroffen. Gerade bei den Kameras in Privathaushalten dürften viele Opfer von deren Existenz gewusst haben. Allerdings konnten sie nicht wissen, dass sich Kriminelle Zugang dazu verschafft haben und intime Aufnahmen anschauten und weiterverkaufen. ➤ Mehr lesen: Deutsches Gericht erlaubt versteckte Kamera in WG-Zimmer Videos auf Pornoplattform verkauft Die 4 Verdächtigen haben offenbar unabhängig voneinander gehandelt. Einem der Festgenommenen wird vorgeworfen, 63.000 Kameras gehackt zu haben und 545 Werke sexuellen Missbrauchs angefertigt zu haben. Diese habe er für 35 Millionen Won (ca. 20.500 Euro) auf einer chinesischen Porno-Webseite verkauft. Ein zweiter Verdächtiger hat laut südkoreanischer Polizei 70.000 Geräte gehackt und die entstandenen 648 Videos für 18 Millionen Won (ca. 10.500 Euro) verkauft. 62 Prozent der über die Porno-Plattform verkauften Videos im vorangegangenen Jahr gehen demnach auf diese beiden Personen zurück. Laut einer polizeinahen Quelle waren diese Straftaten gegen südkoreanische Frauen systematisch organisiert – die Webseite hatte eine eigene Kategorie für „Südkorea“. Gegen die Betreiber der Webseite sowie Käufer der Videos laufen ebenfalls Ermittlungen. Aufnahmen von Kindern und Jugendlichen Ein dritter Verdächtiger soll nach dem Hacken von 15.000 Kameras auch Aufnahmen von Kindern und Jugendlichen angefertigt, diese aber nicht weitergegeben haben. Dem vierten Verdächtigen werden 136 Fälle von gehackten Kameras vorgeworfen.